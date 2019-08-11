الاتحاد بزيه التقليدي أمام ذوب آهن

المواطن - محمد سمعه

سيرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد غدًا الاثنين، زيه التقليدي أمام نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني في إياب دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وانتهى الاجتماع الفني المُصاحب لـ مباراة الاتحاد وذوب آهن بإعلان أن الاتحاد سيرتدي قميصه الأصفر والأسود أمام النادي الإيراني.

ويذكر أن مباراة الاتحاد وذوب آهن، ستنطلق غدًا الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت يوم الاثنين الماضي بفوز نادي الاتحاد على أرضه على ذوب آهن بثنائية مقابل هدف في المباراة والتي أُقيمت في الإمارات.

وذكرت تقارير صحافية أن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد طالب نجوم العميد بضرورة احترام الخصم نادي ذوب آهن وعدم الاستهانة به، مضيفًا أن المكافآت ستنتظر نجوم العميد في حال العبور لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

قال الناقد الرياضي فيصل الجفن: أنا عاشق لنادي الاتحاد، ولكنني أتمنى من العميد ألا يركز على بطولة دوري أبطال آسيا، عكس الأندية الأخرى؛ لأن الاتحاد خرج من موسم صعب في الموسم الماضي، وكان قريبًا من الهبوط.

وأضاف فيصل الجفن: أنصح نادي الاتحاد بأن يُركز على البطولات المحلية، من أجل أن يستعيد عافيته ثم يركز بعد ذلك على المنافسة على البطولات القارية.

تألّق التشيلي لويس خيمينيز خلال مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان الإيراني، ليخطف الأنظار في مواجهته الأولى بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالعميد.