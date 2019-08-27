الاتحاد والهلال يتعادلان سلبيًّا في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال، المقامة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الاتحاد والهلال:

وبدأت مباراة الاتحاد والهلال بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك، إلا أن لاعبي الدفاع قدموا أداء مميزًا؛ ما ساهم في نهاية الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعميد استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد والهلال اليوم؛ لتسهيل مهمة النمور في لقاء الإياب، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا 2019.

على الجانب الآخر، يأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الاتحاد والهلال اليوم؛ لتسهيل مهمتهم في لقاء الإياب، وحسم التأهل إلى الدور التالي على ملعبهم ووسط جماهيرهم.