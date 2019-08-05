الاتحاد وذوب آهن .. لويس خيمينيز وفيلانويفا يخطفان الأنظار

المواطن - مروة نبيل

تألق التشيلي لويس خيمينيز خلال مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان الإيراني، ليخطف الأنظار في مواجهته الأولى بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالعميد.

الاتحاد وذوب آهن:

ولعب الاتحاد وذوب آهن أصفهان الإيراني، مساء أمس الاثنين، على إستاد زعيبل في مدينة دبي الإماراتية ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ونجح العميد في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثنائية.

وتقدم الفريق الإيراني أولًا في مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان عن طريق جاسم حيدرفار من ركلة حرة مميزة في الدقيقة السابعة، وأحرز لويس خيمينيز التعادل بعد 3 دقائق، قبل أن يسجل زياد المولد هدف الفوز في الدقيقة 72.

لويس خيمينيز:

وظهر الوافد الجديد لويس خيمينيز بشكل مميز خلال مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان، ونجح في تسجيل هدف العميد الأول في شباك الفريق الإيراني.

وأشاد المدرب الوطني سلطان خميس، بمستوى لويس خيمينيز في مباراة الاتحاد وذوب آهن الإيراني، وقال: “يمتلك خيمينيز لمسات جيدة كظهور أول له، رغم أن هناك عناصر جديدة تحتاج لبعض الوقت من أجل الانسجام”.

وتابع حديثه عن مباراة الاتحاد وذوب آهن الإيراني قائلًا: “في آخر الشوط الثاني من مباراة الاتحاد لم يكن هناك ضغط على دفاع الاتحاد، قرأ سييرا المباراة جيدًا رغم انتقاد البعض للتشكيلة”.

فيلانويفا متميز:

وأثنى المدرب الوطني سلطان خميس، على أداء النجم التشيلي كارلوس فيلانويفا خلال مباراة الاتحاد وذوب آهن الإيراني، مؤكدًا أن تحركاته كانت ذكية للغاية، وساهم في فوز العميد.

وأضاف خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “فيلانويفا لاعب متميز ولاقى مساحات من الفريق الإيراني، تمكن من التنقل بأريحية في الملعب بدون تدخلات بدنية، ووجوده أربك الخصم”.