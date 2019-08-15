الاتحاد يتعادل مع جدة وديًا

المواطن - محمد سمعه

تعادل نادي الاتحاد وديًا مع نادي جدة بهدفين لكل فريق؛ وذلك في إطار استعدادات نادي الاتحاد للدوري السعودي موسم 2019-2020.

وتمكن اللاعبانِ هارون كمارا وطارق عبدالله من إحراز هدفَي نادي الاتحاد في شباك نادي جدة.

ويستعدّ نادي الاتحاد يوم 20 أغسطس الجاري لمواجهة نادي العهد اللبناني في دور الـ32 من بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية.

تمكّن نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من الفوز في مباراة ذوب آهن ضد الاتحاد الاثنين الماضي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ليعبر الفريق الاتحادي إلى دور الثمانية في بطولة دوري الأبطال الآسيوي.

وقبل انطلاق مباراة ذوب آهن ضد الاتحاد الاثنين، كان الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل قال بأنه يتمنى فوز ذوب آهن ضد الاتحاد، حتى يتجنب العميد مواجهة الهلال في دور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا بسبب قوة الهلال.

وصرّح عبدالعزيز المريسل قائلًا قبل مباراة ذوب آهن ضد الاتحاد: لا أتمنى عبور نادي الاتحاد لدور الثمانية، لأنني أخشى على الاتحاد من هزيمة تاريخية أمام الهلال، وأتمنى عبور نادي ذوب آهن ليتلقى هزيمة تاريخية من الهلال.

وتابع عبدالعزيز المريسل قبل مباراة ذوب آهن ضد الاتحاد: الاتحاد لا يستطيع أن ينافس آسيويًّا في الفترة الحالية، وبالنسبة لي أرى أن الهلال والأهلي والنصر ثم الاتحاد بالترتيب هكذا هم أفضل الأندية السعودية في المنافسات الآسيوية.

ردّ الفريق الاتحادي جاء حاضرًا وبقوة خلال مباراة ذوب آهن ضد الاتحاد، حيث أظهر العميد قوة هجومية مميزة خلال المباراة وأضاع البرازيلي رومارينيو بمفرده ثلاث فرص تهديفية محققة قبل أن يُسجل هدفين لنادي الاتحاد في الشوط الثاني من مباراة ذوب آهن ضد الاتحاد.