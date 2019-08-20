الاتحاد يتقدم على العهد بثلاثية في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني في ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد بثلاثة أهداف دون رد.

الاتحاد ضد العهد اللبناني:

ويحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني ضمن منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وسط حضور جماهيري كبير.

وبدأت مباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني بشكل سريع، وتمكن البرازيلي رومارينهو من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 14، قبل أن يُحرز المدافع المغربي مروان دا كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وواصل لاعبو العميد الضغط على الفريق الضيف، وعزز الصربي أليكساندر بريجوفيتش تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني بتقدم النمور بنتيجة 3/ 0.