الاتحاد يدفع بأوراقه الرابحة لمواجهة الرائد

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن تشكيلة العميد لمواجهة نادي الرائد اليوم في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

القائمة الأساسية:

وجاء تشكيل الاتحاد مكونًا من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: زياد الصحفي، سعود عبد الحميد، حمدان الشمراني، مانويل دا كوستا.

في خط الوسط: كارلوس فيلانويفا، كريم الأحمدي، إيمليانو فيتشيو، لويس خيمينيز.

في خط الهجوم: أليكسندر بريجوفيتش، رومارينيو.

القائمة الاحتياطية:

أما القائمة الاحتياطية لـ الاتحاد فجاءت مكونة من:

عساف القرني، عبدالمحسن فلاتة، منصور الحربي، عبدالعزيز البيشي، عبدالإله المالكي، عصام المولد، خالد السميري، عبدالرحمن العبود، هارون كمارا.

وستُقام مباراة الاتحاد والرائد على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

أعلن نادي الاتحاد أمس الخميس، عن فسخ تعاقده مع المدافع الأسترالي ماثيو جورمان بالتراضي بين الطرفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر تويتر أن الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي، قامت بفسخ تعاقدها مع جورمان بالتراضي؛ لعدم الحاجة الفنية له خلال الفترة المقبلة.

وفاجأ الناقد الرياضي فيصل الجفن، لاعبي وجمهور نادي الاتحاد قبل مباراة الرائد حيث قال: “نادي الاتحاد لن يحصل على الدوري في الموسم الجديد”.

وأضاف فيصل الجفن: “الاتحاد سينافس على لقب الدوري ولكنه لن يفوز باللقب، المنافسة ستنحصر بصورة أكبر بين الهلال والنصر ثم يأتي الأهلي بعدهما بدرجة أقل”.

وكان نادي الاتحاد، عانى في الموسم الماضي من سوء الأداء وتذبذب النتائج، حيث تمت إقالة المدربين الأرجنتيني رامون دياز والكرواتي سلافين بيليتش، كما أنهى الاتحاد الدوري في الموسم الماضي محتلًّا المركز العاشر.