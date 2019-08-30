الاتحاد يرتدي الطقم الاحتياطي ضد العهد اللبناني

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم للطقم الاحتياطي ضد العهد اللبناني ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الفني الذي عقده الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بحضور ممثلي نادي الاتحاد سلطان ينبعاوي وفيصل عقيلي.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني، متمنيًا التوفيق للعميد في المواجهة العربية.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره العهد اللبناني، مساء يوم غد السبت، على استاد مدينة كميل شمعون الرياضية، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد فاز على العهد اللبناني بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ليقترب من التأهل إلى الدور التالي.