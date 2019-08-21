الاتحاد يستأنف تدريباته

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراة الرائد المقبلة.

واجتمع الجهاز الفني، بقيادة المدرب التشيلي خوسيه سييرا، بلاعبي الاتحاد قبل بداية التدريبات لتقديم ملاحظاته الفنية حول مباراة العهد اللبناني الماضية في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي انتهت بفوز العميد بثلاثية دون رد.

ووجه المدرب التشيلي سييرا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الذين شاركوا في مباراة العهد بتأدية تدريبات استرجاعية، فيما اشتمل مران باقي المجموعة على تمارين لياقية وفنية.

وتابع مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد اليوم، رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي، ونائبه المشرف العام على الكرة، أحمد كعكي.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الرائد، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.