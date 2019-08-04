الاتحاد يستبعد ثنائي المواليد من القائمة الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم الأحد، عن استبعاد ثنائي المواليد هارون كمارا وجابر عيسى من قائمة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعد الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول صحة مشاركتهم.

وذكر نادي الاتحاد في بيان رسمي: “إيضاحًا لما يتم تداوله حول مشاركة اللاعبين المواليد في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، فقد قامت إدارة النادي برفع الأسماء في قائمة التسجيل الأولية لدور الـ16؛ لأنها مباراتان فقط، للحصول على موافقة بأهلية مشاركة اللاعبين المواليد من الاتحاد الآسيوي”.

وتابع نادي الاتحاد في بيانه قائلًا: “ونود إفادة الجمهور الكريم بأنه بعد المباحثات بين إدارة الكرة والجهاز الفني في النادي فقد تم التوصل إلى قرار بعدم مشاركة اللاعبين؛ حفاظًا على سلامة موقف النادي”.

وجاء استبعاد كمارا وعيسى قبل يوم واحد من مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن أصفهان الإيراني، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، التي ستُقام على ملعب نادي الوصل في مدينة دبي، مساء الاثنين.