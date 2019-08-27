الاتحاد يسعى لفك عُقدة الهلال

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة مسيرته المميزة في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، والفوز على الهلال اليوم للاقتراب من التأهل إلى منافسات الدور التالي.

الاتحاد

ووصفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مباريات الاتحاد ضد الهلال الأخيرة بـ”العُقدة”، نظرًا لتفوق الزعيم الكبير خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن الاتحاد فشل في تحقيق أي فوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في أي بطولة، منذ شهر أكتوبر عام 2016، حينما تغلب عليه بهدفين دون رد في الدوري السعودي للمحترفين.

وتجنب الهلال الخسارة ضد الاتحاد خلال آخر 6 لقاءات جمعت الفريقين في جميع البطولات، حيث نجح في الفوز بـ4 مواجهات، وانتهت مباراتين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

الاتحاد ضد الهلال

ويلعب الاتحاد ضد الهلال اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم، لتسهيل مهمة النمور في لقاء الإياب، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا 2019.

على الجانب الآخر، يسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم، لتسهيل مهمتهم في لقاء الإياب، وحسم التأهل إلى الدور التالي على ملعبهم ووسط جماهيرهم.