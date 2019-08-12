الاتحاد يسعى للفوز الرابع أمام أندية إيران

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي الاتحاد بقيادة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا إلى تحقيق الفوز اليوم على نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويُذكر أن مباراة الاتحاد وذوب آهن ستُقام على ملعب حمد الكبير في قطر، حيث ستكون المباراة في ضيافة ذوب آهن.

وقبل مواجهة اليوم، سبق لنادي الاتحاد أن تقابل مع الأندية في ثلاث مباريات آسيويًا على ملاعب محايدة، منذ اعتماد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباريات الأندية السعودية ضد أندية إيران على ملعب محايد في عام 2016.

وسبق لنادي الاتحاد، أن تقابل مع فريق سباهان أصفهان الإيراني في اللقاء الأول للعميد على ملعب محايد، وفاز الاتحاد برباعية بيضاء في لقاء أُقيم في قطر في نسخة 2016 من دوري أبطال آسيا.

ثم فاز الاتحاد في مواجهة الإياب على نادي سباهان أصفهان بثنائية نظيفة في المباراة والتي أُقيمت في سلطنة عمان في ذلك الوقت.

أما المباراة الثالثة فتمكن الاتحاد من الفوز على ذوب آهن أصفهان يوم الاثنين الماضي بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

ستنطلق مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.