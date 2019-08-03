الاتحاد يطرح تذاكر مباراة ذوب آهن في الآسيوية

الاتحاد يطرح تذاكر مباراة ذوب آهن في الآسيوية

2019/08/03
الساعة 7:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

طرح مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، أسعار تذاكر مباراة الفريق أمام نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي الاتحاد عبر تويتر، أن سعر التذكرة الذهبية سيكون 200 ريال، وهي مخصصة لفئة الـVIP.

أما سعر التذكرة الفضية فهو 50 ريالًا وهي مخصصة للدرجة الأولى، وسيكون سعر التذكرة للدرجة الثانية 20 ريالًا.

جدير بالذكر أن مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان ستُقام بعد غد الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب آل مكتوم بنادي النصر.

ويطمح المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، قبل لقاء العودة والذي يُقام 12 أغسطس الجاري في قطر.



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