الاتحاد يقترب من التأهل بفوزه على العربي الكويتي

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري المصري في الفوز على نظيره العربي الكويتي بهدف دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وسيطر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على أحداث المباراة، وسط تراجع في أداء العربي الكويتي، الذي اعتمد على الكرات الثابتة، التي تعامل معها حارس المرمى عماد السيد بشكل مميز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، احتسب الحكم السعودي محمد الهويش ركلة جزاء لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 48، سددها خالد قمر بنجاح، لتستمر محاولات الفريقين، دون جدوى، لتنتهي المباراة بخسارة العربي الكويتي بهدف نظيف.