الاتحاد ينتفض ويسقط ذوب آهن بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان الإيراني، التي أُقيمت على إستاد زعيبل في مدينة دبي الإماراتية، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بفوز العميد بهدفين مقابل هدف.

الاتحاد وذوب آهن:

وبدأت مباراة الاتحاد وذب آهن الإيراني بشكل سريع، ونجح اللاعب جاسم حيدرفار في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة السابعة من ركلة حرة مميزة، ليضغط لاعبو العميد بحثًا عن التعادل.

وأسفر ضغط العميد عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة العاشرة عن طريق النجم لويس خيمينيز، واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكنها لم تنجح، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد وذوب آهن بالتعادل الإيجابي.

هدف الفوز:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط لاعبو العميد بحثًا عن تسجيل هدف، وتمكن زياد المولد من هز الشباك في الدقيقة 72 من أحداث مباراة الاتحاد وذوب آهن اليوم، لتنتهي المواجهة الآسيوية بفوز النمور بنتيجة 2/1.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد وذوب آهن الإيراني، يوم الاثنين المقبل، في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.