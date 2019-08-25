الاتحاد يواصل استعداداته لمباراة الهلال

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد استعداداته لمباراة الهلال المقبلة، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وخصص المدير الفني التشيلي خوسيه سييرا التدريبات للجوانب الفنية، وتابع مران الاتحاد رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي، ونائبه المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي.

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء أمس الأحد، في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الهلال الآسيوية.

وأقام رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، مأدبة عشاء للأجهزة الفنية واللاعبين بعد نهاية المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم.