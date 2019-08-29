الاتحاد يُحقق هدفه والهلال في موقف صعب

المواطن - محمد سمعه

تعادل نادي الاتحاد بدون أهداف، أول أمس الثلاثاء، مع فريق الهلال في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وستُقام مباراة العودة بين الهلال والاتحاد على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض يوم 17 سبتمبر المقبل، حيث يحتاج الاتحاد للتعادل الإيجابي أو الفوز بأي فارق من الأهداف، مقابل احتياج الهلال للفوز بأي نتيجة.

وتحدث المدرب المخضرم محمد الخراشي عن مباراة الذهاب قائلًا: “خروج مباراة الثلاثاء بنتيجة سلبية من مصلحة نادي الاتحاد، والهلال مهمته صعبة في الرياض”.

وأضاف الخراشي: “كنا نتوقع كلاسيكو قوياً ومثيراً بين الاتحاد والهلال، ولكن التحفظ والحذر الدفاعي كان سببًا في تراجع الأداء وخروج المباراة بنتيجة سلبية”.

اتجه الإعلامي الرياضي بتال القوس للتعليق على قمة الهلال والاتحاد أول أمس فقال عبر حسابه في تويتر: “ممكن نقول الكلاسيكو كان نايم، وممكن سييرا لعب علينا كلنا”.

وواصل بتال القوس قائلًا: “دفاع الهلال بدون بوتيا لك عليه”.

تعرض اللاعب سلمان الفرج لاعب وسط نادي الهلال لانتقادات قوية من قبل بعض الفئات من الجمهور الهلالي، وذلك عقب مباراة الاتحاد والهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت الجماهير الهلالية أبدت اعتراضها على الأداء الفني الذي ظهر به سلمان الفرج في مباراة الاتحاد الثلاثاء والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكتب الفرج منشورًا ردًّا على الانتقادات عبر حسابه الرسمي في الإنستجرام قائلًا: “إيه، ضحكوني شوي طفشان”.