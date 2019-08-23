الاتحاد يُمتع ويهزم الرائد بثلاثية في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي الاتحاد فوزًا مهمًّا على حساب نادي الرائد بثلاثية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم نادي الاتحاد بالهدف الأول عبر اللاعب ألكسندر بريجوفيتش في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء.

وأضاف اللاعب محمد السهلي، هدف التعادل لنادي الرائد بالدقيقة الثلاثين، بطريقة أكثر من رائعة مستغلًّا تمركز دفاع الاتحاد الخاطئ.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، أضاف الاتحاد الهدف الثاني عبر البرازيلي رومارينيو في الدقيقة السابعة والخمسين، عبر تصويبة قوية.

ورغم محاولات نادي الرائد لإحراز الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، في ظل سوء حظ عانى منه فريق الرائد في المباراة.

صنع اللاعب هارون كمارا، الهدف الثالث للاتحاد والذي سجله اللاعب رومارينيو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

ويذكر أن مباراة الاتحاد والرائد أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وجاء تشكيل الاتحاد مكونًا من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: زياد الصحفي، سعود عبد الحميد، حمدان الشمراني، مانويل دا كوستا.

في خط الوسط: كارلوس فيلانويفا، كريم الأحمدي، إيمليانو فيتشيو، لويس خيمينيز.

في خط الهجوم: أليكسندر بريجوفيتش، رومارينيو.