الاتحاد يُنقذ مصيره في الآسيوية رغم أزمته

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الاتحاد في العبور إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على حساب نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني برباعية مقابل ثلاثة أهداف في إياب ثمن نهائي البطولة الآسيوية.

وعلى الرغم من أن أداء نادي الاتحاد في البطولة بشكل عام جيد كان من المتوقع ألا يستمر لفترة طويلة في المنافسة على دوري أبطال آسيا.

تحدث الناقد الرياضي فيصل الجفن عن أداء نادي الاتحاد في الآسيوية قائلًا: “الاتحاد دخل البطولة الآسيوية لتأدية الواجب ووجدوا أنفسهم في دور الثمانية، مشكلة الاتحاد هي دفاعه، استقبل ثلاثة أهداف من نادي ذوب آهن أصفهان، وأداء دفاعي لا يُبشر لفريق من المفترض أنه ينافس على البطولة الآسيوية”.

أما الناقد الرياضي محمد الغامدي فقال: “فريق الاتحاد بحاجة إلي مدافع أجنبي في آسيا، ويجب أن يهتم بالجانب الدفاعي إذا أراد الاستمرار في الآسيوية”.

يُذكر أن نادي الاتحاد، سيواجه نادي الهلال في مباراتي ربع نهائي دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.

أكدت تقارير صحافية، أن نادي الاتحاد قرر ضم المدافع المغربي مروان دا كوستا إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم في دوري أبطال آسيا.

ويقوم المدرب التشيلي لويس سييرا بإعادة النظر في قائمة اللاعبين الأجانب خلال الساعات القادمة، ويُعد مروان دا كوستا الأقرب للانضمام إلى العميد في الآسيوية.

وجاءت رغبة سييرا في ضم دا كوستا بعد الأخطاء الدفاعية التي عانى منها الاتحاد خلال مباراتي ذوب آهن أصفهان الإيراني في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا 2019، حيث استقبل 4 أهداف.

ومن المتوقع أن ينضم دا كوستا إلى قائمة الاتحاد الآسيوية على حساب الأرجنتيني إيمليانو فيتشو، وسيستمر الثنائي كارلوس فيلانويفا وخيمينيز، فيما يتم المفاضلة بين البرازيلي رومارينهو والصربي بيرجيوفيتش.