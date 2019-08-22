الاتفاق يضم السنغالي سليمان دوكارا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع السنغالي سليمان دوكارا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

وأوضح حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سليمان دوكارا سيمثل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث في صفقة انتقال حر.

ويلعب النجم السنغالي سليمان دوكارا في مركز المهاجم الصريح، ويستطيع اللعب على الجانبين بشكل مميز، ويتميز بالقوة الجسدية.

ويسعى مجلس إدارة نادي الاتفاق لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في الظهور بشكل جيد خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.