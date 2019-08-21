الاتفاق يضم مدافع الأهلي رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبدالله الخطيب.

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للمدافع عبدالله الخطيب أثناء توقيع عقود انضمامه إلى صفوف فارس الدهناء لمدة 3 سنوات مع خيار التجديد لمدة سنة إضافية.

ومن جانبه، شكر رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل، رئيس النادي الأهلي، أحمد الصائغ والمشرف العام على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل على تعاملها الراقي ودورهما في نجاح الصفقة في إطار العلاقة القوية بين الناديين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره الوحدة، يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.