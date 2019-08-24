الاتفاق يُسقط الوحدة بثنائية

المواطن - محمد سمعه

فاز نادي الاتفاق، على نادي الوحدة بثنائية دون رد، اليوم، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وانتهى الشوط الأول سلبيًّا بين الفريقين، ليبدأ نادي الاتفاق تألقه وتفوقه في الشوط الثاني.

سجل اللاعب فواز عوض الطريس الهدف الأول للفريق الاتفاقي في الدقيقة السابعة والخمسين، وأضاف اللاعب التونسي نعيم السليتي الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة الـ96.

وكانت مباراة الاتفاق والوحدة أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وقبل إقامة مباراة الاتفاق والوحدة، كان نادي الشباب هزم فريق الفتح بثنائية مقابل هدف، بينما تعادل نادي الفيصلي مع الفيحاء بدون أهداف.

وسجل اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريا هدف الليث الوحيد في الشوط الأول من مباراة الفتح بالدقيقة الثانية من عمر المباراة بطريقة جميلة.

وفي الشوط الثاني، سجل الأرجنتيني كريستيان جوانكا الهدف الثاني لليث من ركلة جزاء في الدقيقة الخمسين مع بداية الشوط الثاني.

وسجل هدف الفتح اللاعب مروان سعدان من ركلة جزاء.