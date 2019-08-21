الاتفاق يُعزز صفوفه باللاعب هشام الفرحان
لتمثيل الفريق الأول لمدة 5 سنوات

الاتفاق يُعزز صفوفه باللاعب هشام الفرحان

2019/08/21
الساعة 9:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًّا مع هشان الفرحان؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب خط وسط فريق الروضة، هشام الفرحان، أثناء توقيع عقود انضمامه إلى فارس الدهناء رسميًّا لمدة 5 سنوات مقبلة.

ومن جانبها، وجهت إدارة نادي الاتفاق الشكر لرئيس مجلس إدارة نادي الروضة الفيصل بن إبراهيم الخنيفر على تعامله الراقي ودوره في نجاح الصفقة في إطار العلاقة القوية التي تربط الناديين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره الوحدة، يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



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