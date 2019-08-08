الانتقادات تُحاصر الأخضر

المواطن - محمد سمعه

تعرّض المنتخب السعودي المشارك في بطولة غرب آسيا 2019، للانتقادات وذلك بسبب النتائج المخيبة للأخضر بعد التعادل أول أمس مع المنتخب البحريني في الجولة الثانية من دور المجموعات بـ بطولة غرب آسيا.

وقال الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد: أين منتخب سعد الشهري وهو المنتخب الأولمبي؟ وأين منتخب خالد العطوي من المشاركة في بطولة غرب آسيا؟.

وتابع عبدالكريم الحمد: مشاركة المنتخب الحالي بهذه الأسماء في البطولة هي مضيعة وقت، المنتخب السعودي بقيادة يوسف عنبر قام بمعسكر إعدادي لفترة قليلة ولم يتم الإعداد بشكل جيد لهذه البطولة.

وتابع عبدالكريم الحمد: حزين لأن اللاعبين لا يقدمون ما لديهم وهم يحملون شعار المنتخب السعودي، ومن الجيد أن البطولة خارج روزنامة الفيفا.

أما الناقد الرياضي فيصل الجفن فقال: المنتخب السعودي حاليًا لا يوجد لديه لاعبون، وتوقيت البطولة غير مناسب، وأستغرب مشاركة الأخضر في بطولة لم نشارك بها كثيرًا، ما يحدث فضيحة كروية.

وأضاف الناقد الرياضي خالد الشعلان: شعار الأخضر عندما يرتديه اللاعب في مباراة ودية كانت أو رسمية، يجب أن يُحترم هذا الشعار.

وانتهت مباراة السعودية ضد البحرين، التي أُقيمت على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل العراقية ضمن منافسات بطولة غرب آسيا 2019، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وقبلها خسر المنتخب السعودي في الجولة الأولى من شقيقه الكويتي بهدفين مقابل هدف.

سيخوض المنتخب السعودي، المباراة الثالثة في بطولة غرب آسيا، غدًا السبت ضد المنتخب الأردني.

ومن المنتظر أن يتولى الفرنسي هيرفي رينارد تدريب المنتخب السعودي، بعد نهاية مشاركته في بطولة غرب آسيا والمُقامة حاليًا في العراق.

خالد الشعلان: شعار المنتخب عندما يرتديه اللاعب في مباراة ودية أو غيرها لابد أن يحترم هذا الشعار #الحصاد_الرياضي#المنتخب_السعودي#السعودية_البحرين #بطولة_غرب_اسيا pic.twitter.com/Z0T5hEAl3s — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 7, 2019