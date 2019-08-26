الانتقالي: ملتزمون باستمرار الشراكة مع التحالف باليمن

الانتقالي: ملتزمون باستمرار الشراكة مع التحالف باليمن

2019/08/26
الساعة 3:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد المجلس الانتقالي اليمني أنه ملتزم باستمرار الشراكة مع الأشقاء في دول التحالف العربي لدعم الشرعية.

ودعا المجلس التحالف لوضع آليات مناسبة لوقف إطلاق النار، مؤكدًا التزامه بوقف إطلاق النار في شبوة.



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