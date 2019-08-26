الانتقالي: ملتزمون باستمرار الشراكة مع التحالف باليمن

المواطن - الرياض

أكد المجلس الانتقالي اليمني أنه ملتزم باستمرار الشراكة مع الأشقاء في دول التحالف العربي لدعم الشرعية.

ودعا المجلس التحالف لوضع آليات مناسبة لوقف إطلاق النار، مؤكدًا التزامه بوقف إطلاق النار في شبوة.