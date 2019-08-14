الباطن يتعاقد مع ديابي والرصاصي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الباطن، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًّا مع الثنائي لاسانا ديابي ومهدي الرصايصي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

ويملك الثنائي خبرة كبيرة، حيث لعب العاجي لاسانا ديابي في أندية القادسية الكويتي، الترجي التونسي والخليج السعودي، فيما لعب التونسي مهدي الرصايصي في ثنائي الدوري التونسي، الإفريقي والبنزرتي، بجانب نجران السعودي.

وتعاقد الباطن مع 12 لاعبًا محليًّا خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهم؛ ضيف الله القرني، عبد العزيز الشريد، حامد الشريف، مشعل العنزي، سلطان الشمري، عبد الله الدوسري، إسماعيل مغربي، محمد العتيبي، حسن العطاس، فيحان المطيري وفهد الشمري.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن للعودة إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد هبوطه الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى.