البريك خارج حسابات الهلال لـ 4 أسابيع

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب محمد البريك، ظهير أيمن نادي الهلال، عن المدة التي سيغيبها عن الملاعب بعد إصابته بتمزق في الرباط الجانبي للركبة.

وقال محمد البريك: الحمد لله اليوم أفضل، إن شاء الله من ثلاثة إلى أربعة أسابيع وسأعود.

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن محمد البريك سيغيب لمدة شهر كامل مما يعني عدم تواجده في مباراتي الهلال ضد النادي الأهلي في دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

لم يشارك محمد البريك، في فوز الهلال على الأهلي يوم الثلاثاء الماضي برباعية مقابل هدفين في ذهاب دور ثمن النهائي، حيث أُقيمت المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

حرص النجم الليبي طارق التايب لاعب نادي الهلال والمنتخب الليبي سابقًا على توجيه رسالة إلى لاعبي الهلال، بعد الفوز على الأهلي برباعية.

وكتب طارق التايب عبر حسابه في تويتر: “مبروك الفوز لجماهير الزعيم، وباقي شوط ثانٍ في الرياض، نهدأ ونركز لأن الإياب راح يكون أصعب، بالتوفيق للزعيم”.