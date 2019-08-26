البطاقة الصفراء تُهدد 6 من نجوم الهلال

المواطن - محمد سمعه

تهدد البطاقة الصفراء ستة لاعبين من نادي الهلال قبل مواجهة إياب دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا ضد نادي الاتحاد.

ويذكر أن اللاعبين الستة هم: “عبدالله عطيف، بافتيمبي غوميز، محمد الدوسري، علي البليهي، ناصر الدوسري، هتان باهبري”.

في حال تلقي أي لاعب منهم البطاقةَ الصفراء غدًا ضد الاتحاد في مواجهة الذهاب، فسوف يغيب عن مباراة الإياب والمقرر إقامتها على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

من ناحية أخرى، استعاد نادي الهلال اللاعبَين سالم الدوسري ونواف العابد في تدريبات أول أمس السبت، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد غدًا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويذكر أن المدرب الروماني رازفان لوسيسكو كان منح سالم الدوسري راحة خوفًا من الإرهاق، والآن أصبح الثنائي جاهزين لمواجهة العميد في البطولة الآسيوية.

من ناحية أخرى، أكدت تقارير صحافية، أن عبدالله عطيف سيغيب عن مباراتي الهلال والاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بجانب غيابه عن الجولة الثانية أمام نادي الرائد، وغيابه عن الجولة الثالثة أمام نادي الفيحاء في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان عبدالله عطيف تعرض لإصابة في الركبة، أثناء مجريات لقاء أبها، والذي أقيم الجمعة الماضية في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.