البكر رئيسًا لـ لجنة المسابقات

المواطن - مروة نبيل

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة المسابقات برئاسة نعيم البكر لمنافسات الدورة الجديدة 2019/ 2023.

وجاء تشكيل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، كالتالي؛ نعيم البكر رئيسًا، عبدالله محمد الدخيل نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ محمد عبدالله الجميعي، الفيصل إبراهيم الخنفير وعبدالمجيد عبدالعزيز العميم.

ويملك نعيم البكر خبرة كبيرة، حيث إنه تواجد في عضوية لجنة المسابقات من 2013 حتى 2017، وتولى منصب نائب رئيس اللجنة 2017/ 2018، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم 2019.

خبرات كبيرة

واستعان الاتحاد السعودي بعدد من الخبرات في لجنة المسابقات، وتدرج عبدالله الدخيل في إدارة الكرة بنادي التعاون للفئات السنية 1995/ 1997، وكان مديرًا للفريق الأول في سكري القصيم خلال الفترة من 1998 حتى 2017.

وتولى محمد الجميعي الإدارة والإشراف على كرة القدم بنادي البدائع من 2012 حتى 2019، وكان نائبًا لرئيس مجلس الإدارة من 2016 إلى 2019، فيما كان الفيصل الخنيفر إدارياً بنادي الروضة من 2003 حتى 2006، ورئيسًا في 2019.

وكان عبدالمجيد العميم مديرًا تنفيذيًا في نادي الفيصلي من 2009 حتى 2018، ومسؤول التراخيص في عنابي سدير من 2011 إلى 2018.