البلديات تجهز 28 مركزًا للإشراف ومتابعة الخدمات في المشاعر

المواطن - المشاعر المقدسة

هيأت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة، 28 مركزًا للإشراف ومتابعة الخدمات البلدية في المشاعر المقدسة، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام.

وأعلنت الوزارة أن هذه المراكز تتميز بجهاز إشرافي ميداني، لمتابعة الخدمات وفق المهام المحددة لأمانة العاصمة المقدسة، بكامل الصلاحيات اللازمة لتطبيق الأنظمة والتعليمات، والتنسيق المباشر مع الإدارات ذات العلاقة لتنفيذ هذه المهام، على غرار ما يتم في البلديات الفرعية.

وأوضحت أن المراكز تغطي 28 منطقة خدمات بلدية موزعة على المشاعر المقدسة، وذلك بواقع 22 منطقة خدمات بمشعر مِنى، و3 مناطق بمشعر مزدلفة، و3 بمشعر عرفات، ومنطقة خدمات بمناطق النقل بنظام الرحلات الترددية الثلاثة بمشعر عرفات.

وتشرف مراكز الخدمات على أعمال مناطق الخدمات، والتنسيق مع الجهات المختصة والإدارات الأخرى بأمانة العاصمة المقدسة، ومن بينها الجهات الأمنية، لتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الأعمال، والتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، بشأن تشغيل وصيانة المرافق البلدية بالمشاعر المقدسة، إضافة إلى التنسيق مع الإدارة العامة للنظافة بشأن أعمال النظافة والتخلص من النفايات في المشاعر المقدسة، ومع الإدارة العامة لصحة البيئة، لتنفيذ برنامج للمراقبة الصحية لمباسط بيع المواد الغذائية ومتابعة الحلاقين، ودعم مناطق الخدمات بالمشاعر المقدسة بالمراقبين الصحيين.

كما تتابع مراكز الخدمات خدمات النظافة وصحة البيئة والأسواق وإزالة التعديات بكل منطقة، إلى جانب أعمال الصيانة للطرق وأبراج وأعمدة الإنارة وصيانة الأنفاق، وتحديد مواقع المباسط ومواقع برادات بيع المواد الغذائية وإصدار الرخص الخاصة بها، ومتابعة أعمال وحدات الذبح بالمشاعر المقدسة، وتكثيف أعمال المراقبة للإحداثات والتعديات، ومتابعة أعمال لجنة ضباط الاتصال مع مؤسسات الطوافة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال المراقبة لإنهاء أعمال المقاولين قبل بداية شهر ذي الحجة.