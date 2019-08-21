البنتاغون يتوعد الحوثيين بعد سقوط طائرة مسيرة في اليمن
أكد أن الاستفزازات الإيرانية تهدد أمن المنطقة

البنتاغون يتوعد الحوثيين بعد سقوط طائرة مسيرة في اليمن

2019/08/21
الساعة 7:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان اليوم ان فريقًا أمنيًا يحقق في الهجوم الإيراني – الحوثي ضد طائرة مسيرة أمريكية فوق اليمن والتي كانت تحلق في الأجواء الدولية على ارتفاع عال.
وأضاف البيان أن هذا التصرف هو “عمل استفزازي” من قبل إيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها ويشكل خطرًا حقيقيًا على استقرار المنطقة.
وكشفت المتحدثة باسم الوزارة “ريبيكا ريباريتش” في وقت سابق اليوم عن تاكيد الوزارة لسقوط طائرة مسيرة أمريكية فوق اليمن من طراز MQ-9 أسقطت في محافظة ذمار اليمنية الواقعة جنوب شرق العاصمة صنعاء.



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