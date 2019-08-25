البيت الأبيض: دعوة ظريف على هامش قمة G7 كانت مفاجأة لترامب

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قال مسؤول بالبيت الأبيض اليوم الأحد: إن فرنسا لم تبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسبقًا بأن وزير الخارجية الإيراني سيجتمع مع وفد فرنسي على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية.

ووصل محمد جواد ظريف إلى بياريتس في وقت يكثف فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهوده لتخفيف حدة التوتر بين طهران وواشنطن، وأجرى ظريف محادثات مع نظيره الفرنسي.

وكانت الدول السبع الصناعية الكبرى G7 جددت اتفاقها على رفض امتلاك إيران أي أسلحة نووية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن الدول السبع متفقة على رفض امتلاك إيران للأسلحة النووية، نافيًا الحصول على تفويض من مجموعة الـ7 بشأن التحدث مع إيران.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه لم يناقش توجيه رسالة مشتركة إلى إيران في اجتماع قمة الـ7.

وأكد ترامب في ذات الوقت دعمه لتواصل كل من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الياباني مع إيران.