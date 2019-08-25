التأمينات الاجتماعية تفتح التقديم في برنامج النخبة للجنسين

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التقديم على برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف للخريجين والخريجات، من حمَلة درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:

– الإدارة الصناعية.

– بحوث العمليات.

– إدارة العمليات.

– هندسة صناعية.

– إدارة الجودة.

– دراسات اكتوارية.

– التحليل الكمي.

– الأساليب الكمية.

– الإحصاء.

– الرياضيات.

– نظم المعلومات الإدارية.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– نظم المعلومات.

– التمويل والاستثمار.

– الإدارة المالية.

وبينت المؤسسة، أن شروط البرنامج هي:

. أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

. أن يكون حاصلاً على مؤهل البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم.

. أن يكون المتقدم/ـة من حديثي التخرج لذات السنة سنة 2019م.

. ألّا يقل المعدل الأكاديمي عند التخرج عن التالي:

– 3 من 4 (من الجامعات التي يكون معدلها من 4).

– 4 من 5 (من الجامعات التي يكون معدلها من 5).

. ألّا يزيد عمر المتقدم عن (25) عاماً من التقويم الميلادي اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.

وأوضحت المؤسسة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن البرنامج الوظيفي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)