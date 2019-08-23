التأمينات : انتهاء عقد العمل يستوجب تعويض ساند

المواطن - الرياض

حددت التأمينات الاجتماعية الحالات التي يحق لها الحصول على تعويض برنامج التعطل عن العمل “ساند”.

وقالت التأمينات إنه عند انتهاء عقد العمل محدد المدة يستحق العامل تعويض ساند في حال استيفاء الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يحق للمستفيد من تعويض التعطل عن العمل (ساند) الاشتراك الاختياري في نظام التأمينات خلال فترة الصرف.

ولفتت التأمينات إلى أن مدة صرف تعويض التعطل علن العمل 12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.

وأوضحت أن تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يقتصر على الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.

ما هو نظام ساند؟

يُذكر أن نظام ساند يعمل على رعاية العمال السعوديين وأسرهم في حال تعطل أحدهم عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته، وتتبلور فكرة العمل بهذا النظام على القيام بسد فجوة الدخل والعمل على توفير حياة كريمة للعمال ولأسرهم أثناء الفترة الانتقالية التي تقع ما بين الوظيفة السابقة لحين الحصول على وظيفة أخرى جديدة، مع تقديم كافة سبل التدريب والدعم اللازم من أجل المساعدة في التحاق العامل بوظيفة أخرى جديدة.

شروط استحقاق ساند:

يُحدد نظام ساند عدداً من الشروط التي من خلالها يمكن للمشتركين بهذا النظام أن يحصلوا على التعويض وهي:

لا بد وأن يكون الشخص جنسيته سعودية.

لا بد وأن يكون سن الشخص المشترك بالنظام أقل من الستين سنة.

أن يكون قد تجاوز مدة العمل التي تم النص عليها بقانون العمل في نظام ساند، وذلك بموجب المادة رقم 14.

يُشترط أن يكون الشخص المشترك ليس لديه أي دخل آخر من أية أعمال أو أنشطة خاصة به.

على المشترك في البرنامج أن يلتزم بالتدريبات التي تم تحديدها له من قبل الوزارة.

أن لا يكون المشترك قد تعرض للفصل من عمله بسبب شخصي يرجع إليه.

أن يكون المشترك بالنظام لديه القدرة على العمل.

• ألا يكون الشخص المشترك قد ترك عمله بحض حريته وإرادته.