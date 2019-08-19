التحالف يبدأ عملية نوعية لاستهداف أهداف حوثية في صنعاء

المواطن - الرياض

أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وطالب التحالف المدنيين في صنعاء بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وقبل قليل، دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بغارات جوية على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة صعدة شمال اليمن.

وأوضح موقع “سبتمبر نت”، التابع لوزرة الدفاع اليمنية، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية بخمس غارات جوية في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة، إضافة إلى استهداف غرف عمليات قتالية لميليشيا الحوثي الإرهابية في المديرية؛ ما نتج عنه مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيا المتمردة، وتدمير غرف العمليات.