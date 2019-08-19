التحالف يدمر كهوفًا لتخزين الصواريخ الباليستية وطائرات الدرون الحوثية في صنعاء

التحالف يدمر كهوفًا لتخزين الصواريخ الباليستية وطائرات الدرون الحوثية في صنعاء

2019/08/20
الساعة 2:10 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء اليوم عند الساعة (2256) عملية عسكرية نوعية لتدمير عدد من الأهداف العسكرية المشروعة، عبارة عن كهوف تستخدمها المليشيا الحوثية الإرهابية لتخزين الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار وكذلك الأسلحة ، وتقع هذه الكهوف بفج عطان ومعسكر العمد بالعاصمة صنعاء.
وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية النوعية السابقة لتدمير القدرات الحوثية والتي تنفذها قيادة القوات المشتركة للتحالف لتدمير هذه القدرات وتحييد خطرها على الأمن الإقليمي والدولي.
وأكد العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية ، مع استمرارها في تنفيذ الإجراءات الصارمة لتدمير هذه القدرات وتحييد خطرها على المدنيين داخل اليمن ودول جوار اليمن.

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم