التخلص من الكابوس .. هدف الاتحاد قبل المواجهة العربية

المواطن - محمد سمعه

يستعدّ نادي الاتحاد، غدًا الثلاثاء، لمواجهة نادي العهد اللبناني في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال في كرة القدم.

وستنطلق مباراة الاتحاد والعهد اللبناني على ملعب ”الجوهرة المشعة” في مدينة جدة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

كابوس يأمل الاتحاد في التخلص منه:

ويأمل نادي الاتحاد، بقيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا، في التخلص من كابوس البداية السيئة التي لازمت الاتحاد في موسم 2018-2019، حيث خسر لقب السوبر السعودي لصالح الهلال، وكان قاب قوسين أو أدنى من الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، سمح لنادي الاتحاد ولجميع الأندية المشاركة في البطولة العربية هذا الموسم، بإشراك خمسة لاعبين فقط في المباراة الواحدة بالبطولة العربية.

وجاءت قائمة نادي الاتحاد للبطولة العربية مكونة من:

في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي، أمين بخاري، عساف القرني، راكان النجار، فواز القرني.

في خط الدفاع: عبدالله العمار، طارق عبدالله، زياد الصحفي، حمدان الشمراني، عمار الدحيم، منصور الحربي، عبدالمحسن فلاتة، سعود عبدالحميد، مروان داكوستا.

في خط الوسط: خالد السميري، عبدالعزيز البيشي، عبدالله المالكي، عبدالرحمن العبود، عصام المولد، لويس خيمينيز، إيمليانو فيتشيو، جابر عيسى، كارلوس فيلانويفا، كريم الأحمدي.

في خط الهجوم: رومارينيو، عبدالعزيز العرياني، ألكسندر بريوفيتش، هارون كمارا.

وكان الاتحاد تأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث سيضرب موعدًا مع نادي الهلال في البطولة.