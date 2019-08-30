التشكيلة المثالية لذهاب ثمن نهائي آسيا

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيلة المثالية لمنافسات ذهاب الدور ثمن النهائي.

وشهدت التشكيلة المثالية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، تواجد 5 لاعبين من الدوري السعودي للمحترفين، بعد تألقهم اللافت مع الاتحاد، الهلال والنصر.

وعلق حساب بطولة دوري أبطال آسيا على اختيار 5 لاعبين من الدوري السعودي للمحترفين قائلًا: “4 تصديات وشباك نظيف للحارس عبدالله المعويف، 5 كرات مستخلصة من زياد الصحفي، وصناعة 3 فرص من ياسر الشهراني”.

وتابع حساب البطولة القارية الرسمي على “تويتر”: “تسديدة واحدة = هدف عبدالرحمن الدوسري، وجوليانو لا يمكن إيقافه”.

وجاءت التشكيلة المثالية هذا الأسبوع، كالتالي؛ حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف، وفي الدفاع، زميله ياسر الشهراني، نجم نادي الاتحاد، زياد الصحفي، والثنائي تومواكي ماكينو وزهانغ لينبينغ.

وضمت التشكيلة المثالية أيضًا كل من؛ علي أسد، ريوهي شيراساكي، شينزوه كورهوجي وشوما دوي، وثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الدوسري والبرازيلي جوليانو دي باولا.