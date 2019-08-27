التعادل الإيجابي يُخيم على مباراة شنغهاي وأوراوا

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة شنغهاي الصيني وأوراوا ريد دياموندز الياباني، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا بهدفين نظيفين عن طريق تومواكي ماكينو وشينزو كوروكي في الدقيقتين الرابعة و30، قبل أن يُسجل شنغهاي هدفين عن طريق البرازيلي هالك من ركلتي جزاء في الدقيقتين 49 و71.

ويحتاج أوراوا إلى التعادل السلبي أو بهدف لكل فريق، أو تحقيق الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب من أجل التأهل إلى الدور التالي، فيما يحتاج شنغهاي إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من 2/2 لكي يضمن الصعود.

وتقام مباراة الإياب بين شنغهاي وأوراوا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يوم 17 سبتمبر المقبل، على ملعب سايتاما 2002 في مدينة سايتاما اليابانية.