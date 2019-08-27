التعادل السلبي يحسم كلاسيكو الاتحاد والهلال

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الاتحاد والهلال، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الاتحاد والهلال:

وبدأت مباراة الاتحاد والهلال بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك، إلا أن لاعبي الدفاع ظهروا قدموا أداء مميزًا، وسدد جوميز كرة فوق العارضة، ليرد رومارينهو بكرة قوية تمر بعيدًا أيضًا.

وقدم لاعبو الاتحاد والهلال أداء متوازنًا، وانحصر اللعب في وسط الملعب، قبل أن يتألق حارس العميد فواز القرني أمام تسديدة سالم الدوسري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

التعادل السلبي مستمر:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط العميد بقوة بحثًا عن فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الاتحاد والهلال اليوم، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة، أبرزهم كرة البرازيلي رومارينهو في الدقيقة 48.

ورد الفرنسي بافيتيمبي جوميز بتسديدة قوية أبعدها دفاع العميد، وتألق حارس مرمى الزعيم المعيوف، وتصدى لانفراد التشيلي كارلوس فيلانويفا، وأضاع رومارينهو فرصة أخرى من كرة رأسية.

واستمرت محاولات الفريقين في الدقائق الأخيرة، أملًا في تسجيل هدف قاتل، ولكن لم ينجح اللاعبون في هز الشباك، لتنتهي مباراة الاتحاد والهلال بالتعادل بدون أهداف، لتكون مواجهة الإياب الحاسمة في هوية المتأهل.

موعد مباراة الاتحاد والهلال:

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والهلال في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، في السابع عشر من شهر سبتمبر المقبل، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.