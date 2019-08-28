التعادل السلبي يحسم مباراة جوانزو وكاشيما

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة جوانزو إيفرجراند الصيني وكاشيما إنتلرز الياباني التي أُقيمت، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحاول الفريقان هز الشباك خلال الشوطين، ولكن دون جدوى، حيث أهدر اللاعبون الفرص التي أُتيحت لهم، لتنتهي مباراة جوانزو وكاشيما بالتعادل بدون أهداف.

ويحتاج جوانزو إلى التعادل الإيجابي بأي نتيجة من أجل التأهل إلى منافسات الدور التالي من دوري أبطال آسيا 2019، فيما يسعى كاشيما لتحقيق الفوز لضمان الصعود.

ومن المقرر أن تُقام مباراة جوانزو إيفرجراند الصيني وكاشيما إنتلرز الياباني في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل.