التعادل السلبي يُخيم على مباراة السعودية ضد البحرين

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة السعودية ضد البحرين، التي أُقيمت على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل العراقية ضمن منافسات بطولة غرب آسيا 2019، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

السعودية ضد البحرين:

وبدأ الأخضر مباراة السعودية ضد البحرين بالقوة الضاربة أملًا في تحقيق الفوز، والاقتراب من التأهل إلى الدور التالي من بطولة غرب آسيا 2019، إلا أن محاولاته لم تنجح، ليُخيم التعادل السلبي على اللقاء.

وكان الأخضر بدأ مشواره في بطولة غرب آسيا 2019 بالخسارة أمام الكويت بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل في مباراة السعودية ضد البحرين اليوم، ويتبقى له مواجهة الأردن فقط.

ترتيب مجموعة السعودية:

وبعد مباراة السعودية ضد البحرين اليوم، استمر الأخضر في المركز الثالث بالمجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا 2019 برصيد نقطة واحدة، فيما يتصدر المنتخب البحريني الأول لكرة القدم الترتيب بـ4 نقاط.

ويتواجد المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم في المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، فيما تتذيل الأردن الترتيب بدون رصيد.