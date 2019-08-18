التعادل يُخيم على مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي التي أُقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

تشيلسي ضد ليستر سيتي

وبدأت مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي بشكل سريع، وأضاع نجم البلوز بدرو فرصة التسجيل في الدقيقة الثالثة، قبل أن يهز مايسون مونت شباك الثعالب بالهدف الأول من تسديدة أرضية قوية في الدقيقة السابعة.

وأبعد حارس البلوز كيبا تمريرة بيريرا قبل أن تصل إلى جيمي فاردي في الدقيقة 17، وسدد نجولو كانتي كرة قوية في الدقيقة 27، ولكنها مرت بعيدًا، وخطف نجم الثعالب فاردي الكرة من أمام كيبا في الدقيقة 31، إلا أنها لم تشكل خطورة.

ونفذ جيمس ماديسون ركلة حرة في الدقيقة 38، ولكن نديدي وكاجلار سيونكو فشلا في الوصول إليها، واستمرت محاولات الثعالب لتسجيل التعادل دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي بتقدم البلوز بهدف نظيف.

التعادل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل لاعبو الثعالب الضغط لتسجيل هدف جديد في مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى، وأطلق فوخس تسديدة صاروخية، إلا أنها خرجت بعيدًا.

وكاد فوخس أن يُسجل هدف التعادل في مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي من هجمة مرتدة في الدقيقة 67، ولكنها خرجت إلى ركلة ركنية، ليسدل منها ويلفريد نديدي هدف التعادل.

وسدد نجم الثعالب ماديسون كرة قوية فوق العارضة، ثم مرت تسديدة فاردي بجوار القائم في الدقيقة 78، لتنتهي مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبعد مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي اليوم، رفع البلوز رصيده إلى نقطة واحدة، حيث إنه خسر في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد برباعية دون رد، فيما وصل رصيد الثعالب إلى نقطتين بعد تعادله سلبيًا مع وولفرهامبتون.