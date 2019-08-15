التعاون في طريقه للاستغناء عن جهاد الحسين

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب السوري جهاد الحسين قريبًا للغاية من الرحيل عن نادي التعاون قبل انطلاق الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020.

وذكرت تقارير صحافية، أن التعاون بقيادة المدرب البرتغالي باولو سيرجيو سيتجه للاستغناء عن جهاد الحسين، لعدم اقتناع المدرب بوجود أي دور له مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن جهاد الحسين، تألق مع التعاون في الموسم الماضي، وساهم في فوز سكري القصيم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الاتحاد في شهر مايو الماضي.

وكان التعاون وافق على رحيل المهاجم عبدالفتاح آدم للانضمام إلى نادي النصر ولمدة خمس سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بدأ جهاد الحسين اللعب مع نادي التعاون في موسم 2014-2015 قادمًا من نادي دبي الإماراتي.

أصبح البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب التعاون السابق مديرًا فنيًا جديدًا لنادي ألميريا الإسباني بعد شراء النادي من قبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.