التعاون يواجه الشارقة الإماراتي وديًّا

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الشارقة الإماراتي وديًّا، مساء يوم غد الخميس، في إطار استعداداته لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وواصل التعاون تمارينه، مساء اليوم الأربعاء، في معسكره الحالي المقام في هولندا، تحت قيادة مدربه باولو سيرجيو، حيث بدأت الحصة التدريبية بعمليات الإحماء، ثم أدى اللاعبون عدة تمارين لياقية.

وقسم المدرب باولو سيرجيو لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى مجموعتين تلعب الكرة من لمسة واحدة، بعدها طبق بعض الجمل الفنية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون معسكرًا خارجيًّا في هولندا، ولعب خلاله عدة مباريات ودية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.