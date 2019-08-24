التعليم: برامج تدريب وتأسيس لـ200 ألف معلم ومعلمة

المواطن - الرياض

أنهت وزارة التعليم، ممثلة في المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، وبالشراكة مع إدارات التعليم في المناطق، برنامجاً تأسيسياً لأكثر من 10 آلاف معلم جديد ضمن برامج الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وتضمن البرنامج ورشة تقويم المعلم الجديد والبرنامج التدريبي “الحقيبة التأسيسية التدريبية للمعلم الجديد”، إضافة إلى موضوعات حقوق وواجبات المعلم، والتطوير المهني من خلال وسائل التواصل، كما تناول أخلاقيات المهنة، والتعريف بالموارد التعليمية، والمنصات التي تقدم المحتوى التعليمي بهدف إثراء معلومات المعلم الجديد، ومدّه بالمعرفة اللازمة التي تعينه على استخدام الموارد التعليمية وكذلك تقديم نماذج ملهمة من الميدان التربوي لتقديم تجربتها بهدف تجويد ممارساته الصفية ورفع مستوى الأداء التعليمي.

كما شهدت إجازة صيف هذا العام تدريب 190 ألف معلم ومعلمة ضمن برامج التطوير المهني الصيفي للمعلمين والمعلمات، بمشاركة 22 كلية تربية تمثل مؤسسات إعداد المعلم بالجامعات السعودية، تم خلالها إطلاق 6413 برنامجاً تدريبياً.