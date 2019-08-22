التعليم تعتمد مواعيد فتح التسجيل بمدارس الطفولة المبكرة عبر نظام نور .. إليكم التفاصيل

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن اعتماد مواعيد فتح التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة وذلك يوم الأحد القادم عن طريق نظام نور بإذن الله.

وأوضحت الوزارة أن تنظيم تسجيل الأطفال ونقل الطلاب الطالبات في مدارس الطفولة المبكرة يشمل عدة ضوابط وإجراءات على النحو التالي:

أولاً: فصول رياض الأطفال

1) سيفتح نظام نور للتسجيل في رياض الأطفال في مدارس الطفولة المبكرة يوم الأحد تاريخ 24/12/1440هـ، الموافق 25/8/2019م.

2) التسجيل في رياض الأطفال في مدارس الطفولة المبكرة وفق ما ورد في التعميم رقم ۱۱۳۱۸۷ ، وتاريخ 10/8/1440هـ، بشأن تنظيم التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1441هـ).

3) الأولوية في التسجيل للمستوى الثالث ثم للمستوى الثاني وفق الطاقة الاستيعابية في مدارس الطفولة المبكرة.

4) يسجل تلقائياً مَن هم على قوائم الانتظار سواء في رياض الأطفال المنتظرين على قوائمها أو في فصول رياض الأطفال الجديدة في حال توفر شواغر في مدارس الطفولة المبكرة.

ثانياً: يبدأ التسجيل في الروضة الافتراضية (الرقمية) للأطفال الذين لم تتوفر لهم مقاعد بتاريخ 9/1/1441هـ، 8/9/2019م.

ثالثاً: فصول الصفوف الأولية (الأول – الثاني – الثالث ابتدائي بنين – بنات):

سيتم نقل الطلاب والطالبات من وإلى مدارس الطفولة المبكرة ابتداء من يوم الأحد وتاريخ 24/12/1440هـ، الموافق 25/8/2019م من قبل أولياء الأمور.

رابعاً: تتولى إدارة التعليم الإشراف والمتابعة فيما يلي:

1) ربط رياض الأطفال المحدثة في نظام نور مع قائدات المدارس الابتدائية من قبل شؤون المعلمين وفتح القاعات والفصول من قبل قائدات المدارس.

2) إدخال الشواغر حسب فصول التوسع المعتمدة في المبادرة من قبل التخطيط المدرسي مع مراعاة ما ورد في أولاً فقرة (3- 4).

3) إذا كانت مدرسة الطفولة المبكرة تستوعب جميع فصول الصفوف الأولية في مدرسة البنين القريبة منها يتم نقل تلك الفصول المدرسة الطفولة المبكرة بعد تأمين احتياجها من المعلمات والتجهيزات اللازمة.

4) التأكيد على قائدة المدرسة متابعة عمليات طلبات الالتحاق في رياض الأطفال (تسجيل –

قبول۔ نقل ۔ مطابقة بيانات) وقوائم الانتظار، وكذلك متابعة نقل الطلاب والطالبات الصفوف الأولية وتوزيعهم على الفصول في المدرسة.

5) التأكيد على قائدة المدرسة بتسهيل تسجيل أطفال الجنود المرابطين على الحد الجنوبي وأبناء شهداء الواجب والأطفال من الأسر ذوي الدخل المحدود.

6) تطبق قواعد وأنظمة تسجيل ونقل الطلاب والطالبات الواردة في تعميم تنظيم التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول ابتدائي للعام الدراسي 1441هـ رقم 6۱۲۲۲ وتاريخ 26/4/1440هـ، وما ورد بدليل القبول والتسجيل 1437/1438هـ.

7) إبلاغ أولياء الأمور بالتالي:

فتح فصول رياض الأطفال جديدة وإسناد تدريس الصفوف الأولية (أول – ثاني – ثالث ابتدائي بنين إلى المعلمات في مدارس الطفولة المبكرة).

في حال نقل فصول الصفوف الأولية من مدرسة بنين إلى مدرسة طفولة مبكرة يحق لولي الأمر اختيار استمرار الطالب بالدراسة بالمدرسة الجديدة أو البحث عن مدرسة أخرى.

يجب أن يحذف ولي الأمر رغبته السابقة المسجلة في نظام نور في حال رغبته تسجيل الطفل في روضة أخرى.