التكافؤ شعار ليفربول ضد تشيلسي أوروبيًّا

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة ليفربول ضد تشيلسي، اليوم، في كأس السوبر الأوروبي، والمقرر إقامتها على ملعب “فودافون أرينا” في إسطنبول.

ليفربول ضد تشيلسي:

وسيطرت الفرق الإنجليزية على البطولات الأوروبية في 2019، حيث توج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا، فيما فاز البلوز باليوروباليج، ليلعب ليفربول ضد تشيلسي اليوم على لقب كأس السوبر الأوروبي.

وتُعتبر مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم هي الـ11 في تاريخ مواجهات الفريقين في البطولات الأوروبية، وشهدت اللقاءات السابقة تكافؤًا بينهما، حيث فاز البلوز 3 مرات، وهُزم مرتين، فيما انتهت 5 مباريات بالتعادل.

مباراة اليوم:

وتأمل جماهير البلوز في أن ينجح النجم التاريخي فرانك لامبارد في قيادة الفريق الأول لكرة القدم؛ للتتويج بلقب جديد خلال مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم، ولكن هذه المرة من على مقعد المدير الفني وليس اللاعب.

على الجانب الآخر، يطمح المدرب الألماني يورجن كلوب للفوز في مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم لمواصلة حصد الألقاب هذا العام، بعدما قاد الريدز للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.