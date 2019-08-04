التمزق يُبعد البريك عن الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، مساء اليوم الأحد، عن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد البريك، لتمزق في الرباط الجانبي.

وأوضح نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن محمد البريك سيحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

وكان محمد البريك قد تعرض لكدمة قوية خلال مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالأمس، ولم يستطع استكمال التدريبات الجماعية، قبل أن تُثبت الفحوصات الطبية تعرضه لتمزق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي، مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.