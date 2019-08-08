التوازن الدفاعي والهجومي شعار الفيحاء في هولندا

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، اليوم الخميس، معسكره الخارجي في هولندا، استعدادًا لانطلاق منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الفيحاء في هولندا

واستمر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمدة 24 يومًا، تواجد في مقاطعة بورغ هامستيد 22 يومًا، وفي مدينة أمستردام لمد يومين فقط، ولعب 4 مباريات ودية خلال معسكر هولندا.

وحرص المدير الفني البرتغالي خورخي سيماو على تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء فنيًا وبدنيًا بأفضل شكل ممكن، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وديات الفيحاء

واعتمد سيماو على التوازن الدفاعي والهجومي في مباريات الفيحاء الودية خلال معسكر هولندا، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف، بواقع 3 أهداف في كل شوط، واهتزت شباكه بهدفين فقط.

وبدأ الفيحاء معسكره الخارجي بالفوز على سخاوزي الهولندي برباعية دون رد، ثم تعادل بهدف مع فريق ASWH الهولندي، ثم فاز بهدف نظيف على أوفي كريت اليوناني، وخسر بنتيجة 1/0 ضد الشارقة الإماراتي.