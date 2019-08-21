الجذابة تخطف رئيسي الجذاع وجمر يحقق أفضل توقيت

المواطن - واس

شهدت الفترة الصباحية من اليوم السادس لمنافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية الذي يقام على أرضية ميدان محافظة الطائف، انطلاقة قوية للأشواط المخصصة لفئة الجذاع ( بكار – قعدان) بمسافة 5 كلم، والتي بلغ مجموعها 14 شوطاً، وتميز هذه الأشواط بالإثارة والحماس، حيث قدمت المطايا المشاركة أداء رائع وعروض مميزة من بداية انطلاق الأشواط.

وانتزعت “الجذابة” لسعود عفات غانم الصلعاء الشمري نوماس الشوط الأول الرئيسي بتوقيت زمني قدرة (7:85.27)، وفي الشوط الثاني حقق “جمر” لسعد مشرف مطلق آل سعد القحطاني أفضل توقيت زمني لجميع أشواط الفترة قدره (7:51.83)، فيما جاءت باقي نتائج المركز الأول لأشواط الفترة الصباحية على النحو التالي :

الشوط الثالث: “جبارة” لسعيد حمد سعيد الغفراني المري.

الشوط الرابع: “مبلش” لفهيد علي راشد الفهيدة المري.

الشوط الخامس: “الشبابية” لأحمد سلطان خليفة بالرشيد السويدي.

الشوط السادس: “المتحد” لمحمد ماجد حمد البريص المري.

الشوط السابع: “حدث” لبدر وجب بندر المغيري العتيبي.

الشوط الثامن: “نبران” لسلطان نايف متعب بن عميره.

الشوط التاسع: “ضو” لجارالله جابر جارالله النابت المري.

الشوط العاشر : “شاهين” لسعد حمد فهيد الفهيدة المري.

الشوط الحادي عشر : “العاصمة” لعوض خليفة محمد بن زاهرة الخييلي.

الشوط الثاني عشر : “الأسد” لصالح عوض عيفان الحليفي.

الشوط الثالث عشر: “حربة” لمشاري فهد فاهد أبوربعه الحربي.

الشوط الرابع عشر : “طرق” لمحمد فيصل محمد بن شريم المري.